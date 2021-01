Kini Tersedia SPBU Lengkap dengan Rest Area di Kawasan The Mandalika NTB

TEMPO.CO, Mataram - Kini tersedia Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU di dalam Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Di dalam kawasan pompa bensin tersebut juga tersedia rest area dan berbagai fasilitas penunjang.

Direktur Utama Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Abdulbar M. Mansoer, Direktur Utama ITDC Nusantara Utilitas Anak Agung Istri Ratna Dewi, Direktur Utama PT Pertamina Power Indonesia Heru Setiawan, dan Bupati Lombok Tengah Suhaili Fadhil Thohir, meresmikan SPBU tersebut pada Jumat, 29 Januari 2021. SPBU The Mandalika terletak di pinggir jalan utama dan tak jauh dari proyek Jalan Kawasan Khusus yang akan menjadi tempat penyelenggaraan MotoGP Mandalika.

Fasilitas SPBU ini dibangun oleh PT ITDC Nusantara Utilitas, anak usaha PT Pengembangaan Pariwisata Indonesia (Persero) atau ITDC yang bergerak di bidang pengelolaan utilitas, sejak Januari 2020. SPBU di KEK Mandalika seluas 3.300 meter persegi dan fasilitas rest area bakal dikelola bersama PT Pertamina Power Indonesia.

Direktur Utama ITDC, Abdulbar M. Mansoer mengatakan keberadaan SPBU The Mandalika bermanfaat bagi masyarakat di sekitar Kawasan The Mandalika. "Ketersediaan bahan bakar minyak di kawasan The Mandalika dapat mendorong pergerakan orang ke The Mandalika," katanya. Dia berharap bagian rest area SPBU The Mandalika dapat menjadi tempat pameran sekaligus jualan produk usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM.

Bupati Lombok Tengah, Suhaili Fadhil Thohir mengapresiasi beroperasinya pompa bensin tersebut di kawasan The Mandalika. "Kami berharap SPBU ini tidak hanya mendukung kegiatan di kawasan The Mandalika, namun juga menyediakan bahan bakar bersubsidi bagi masyarakat," kata dia.

