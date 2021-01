Cara Tiket.com Mudahkan Wisatawan ke 5 Destinasi Wisata Super Prioritas

TEMPO.CO, Jakarta - Agen wisata daring tiket.com berencana melakukan kurasi terhadap berbagai akomodasi di lima detinasi wisata super prioritas. Lima destinasi wisata super prioritas itu adalah Labuan Bajo di Tenggara Timur, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Danau Toba di Sumatera Utara, Likupang di Sulawesi Selatan, dan Borobudur di Yogyakarta - Jawa Tengah.

Co-founder dan Chief Marketing Officer tiket.com, Gaery Undarsa mengatakan kurasi akomodasi pariwisata di lima destinasi tersebut penting untuk mengidentifikasi fasilitas yang tersedia di sana, terutama protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19. "Kami akan mengkurasi partner-partner tersebut dan mencoba membuat seperti apa paket perjalanannya," kata Gaery dalam konferensi pers daring pada Kamis, 28 Januari 2021.

Calon wisatawan yang hendak jalan-jalan ke destinasi super prioritas ini nantinya dapat merancang detail perjalanan yang merek inginkan. Mulai dari tiket pesawat, sarana transportasi, penginapan, sampai atraksi wisata yang hendak dikunjungi. Semua kebutuhan wisatawan itu, menurut Gaery, tersedia dalam satu layanan khusus di tiket.com.

Gaery Undarsa menambahkan, tiket.com juga sedang mencari formula dalam mempromosikan desa-desa wisata yang ingin diperkenalkan kepada masyarakat. Pada kesempatan itu, tiket.com memperkenalkan produk tiket to do yang berisi lebih dari 10 ribu kegiatan. Mulai dari atraksi, kegiatan wisata, hingga kebutuhan pokok perjalanan seperti tes Covid-19, baik rapid maupun swab.

Head of Entertainment tiket.com, Kamal Kripalaney mengatakan, awalnya tiket to do hanya melayani pemesanan tiket atraksi, wahana, destinasi wisata. Kini, layanan tiket to do terdiri dari sepuluh kategori dengan lebih dari 10.200 pilihan kegiatan daring dan luring, serta 386 acara yang tersebar di 62 negara. "Khusus di Indonesia, tersedia 2.000 pilihan kegiatan dan 380 event yang dapat dipilih," kata Kamal.