Wisata Virtual Masih Populer di Tahun 2021

TEMPO.CO, Jakarta - Wisata virtual menjadi alternatif liburan selama pandemi Covid-19. Kendati hanya melihat suasana destinasi wisata lewat layar sambil menyimak penjelasan pemandu wisata, setidaknya wisata virtual bisa menjadi pengobat rindu jalan-jalan.

Layanan jasa wisata daring tiket.com memperkirakan wisata virtual masih populer pada tahun 2021. Head of Entertainment tiket.com, Kamal Kripalaney mengatakan, masyarakat yang kangen berwisata namun khawatir tertular Covid-19 dapat memanfaatkan wisata virtual.

Baca juga:

Susi Pudjiastuti: Rahasia Saya Bocor! 5 Pantai Terindah Penuh Memori

"Kami melihat peningkatan tren wisata virual di seluruh dunia, termasuk Indonesia," kata Kamal dalam acara peluncuran tiket to do dari tiket.com pada Kamis, 28 Januari 2021. Lantaran antusiasme wisata daring masih tinggi, menurut dia, tiket.com akan membuat lebih bayak konten wisata guna menarik minat masyarakat.

Kamal melanjutkan, masyarakat dapat memanfaatkan layanan tiket to do untuk memesan tiket wisata virtual ke sejumlah destinasi di dalam maupun luar negeri. Para wisatawan virtual hanya perlu menyiapkan gawai dan koneksi internet yang mumpuni agar tampilan gambar dan suara tidak tersendat.

Co-founder dan Chief Marketing Officer tiket.com, Gaery Undarsa mengatakan, penjualan produk melalui tiket to do pada keempat 2020 naik sampai 515 persen dibandingkan kuartal ketiga 2020. Tiga aktivitas favorit melalui tiket to do adalah tes Covid-19, kegiatan luar ruangan seperti yoga virtual, dan konten tiketLIVE.

"Tiket to do menyediakan informasi mitra transportasi, akomodasi, operator wahana, hingga destinasi wisata yang sudah memperoleh label tiketClean karena memenuhi protokol kesehatan dan kebersihan," kata Gaery. Tahun 2021, menurut dia, adalah tahun pengharapan bagi dunia pariwisata.

Musababnya, Gaery Undarsa melanjutkan, pemerintah mulai menggencarkan vaksinasi Covid-19 dan diharapkan kegiatan ekonomi mulai bergulir. Salah satunya melalui wisata virtual yang termasuk aktivitas pariwisata yang tetap memperhatikan protokol kesehatan.