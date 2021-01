Animatronik Joe Biden Segera Hadir di The Hall of Presidents Disney World

TEMPO.CO, Jakarta - Joe Biden telah resmi menjadi Presiden Amerika Serikat. Bukan hanya akan ke gedung putih, ia pun akan ada Disney World.

Wahana Disney World The Hall of Presidents saat ini ditutup untuk renovasi, untuk menambahkan sosok baru, yaitu presiden ke-46 Joe Biden. Patung figur animatronik baru ditambahkan setiap kali presiden baru menjabat.

Seorang juru bicara Disney mengkonfirmasi hal tersebut saat dihubungi Travel and Leisure. Tetapi mereka belum banyak memberi detail atau foto dari figur yang akan hadir itu.

Meskipun itu adalah salah satu wahana Magic Kingdom yang kurang populer, karena lebih merupakan pelajaran sejarah daripada pengalaman taman hiburan yang mendebarkan, The Hall of Presidents sebenarnya memiliki sejarah yang menarik.

Walt Disney membayangkan tentang wahana yang berfokus pada sejarah kepresidenan dimulai pada tahun 1960-an, ketika Momen Hebat bersama Tuan Lincoln memulai debutnya di Pameran Dunia New York 1964, yang kemudian menampilkan sosok audio-animatronik presiden ikonik itu.

The Hall of Presidents menyertakan setiap presiden Amerika Serikat dalam pengalaman baru yang menggabungkan film tentang sejarah Amerika dengan pidato yang disampaikan dari audio-animatronik. Anda dapat membaca tentang sejarah panjang dan bertingkat wahana tersebut, termasuk anekdot tentang rekaman mantan presiden Bill Clinton di situs web D23 Official Disney Fan Club. Joe Biden akan segera meramaikan wahana itu.

TRAVEL AND LEISURE

