Ada Didi Kempot di Ajang Wisata Belanja Big Bang Jakarta 2019

TEMPO.CO, Jakarta - Pameran cuci gudang dengan harga miring berbagai produk bertajuk Big Bang Jakarta 2019, bakal dihelat di JIExpo Kemayoran pada 21 Desember hingga 1 Januari 2020. Berbagai diskon ditawarkan kepada pengunjung mulai 80 hingga 90 persen.

Ajang wisata belanja ini juga akan menghibur pengunjung dengan festival musik, yang akan berlangsung selama 12 hari dengan deretan musikus berbeda, "Ada musisi Didi Kempot," kata Novthaly Hetharia, Direktur Operasional PT Expo Indonesia Jaya, pengelola Big Bang Jakarta, Rabu, 27 November 2019.

Meskipun Big Bang Jakarta merupakan perhelatan wisata belanja, festival musik masih menjadi kegiatan yang paling diminati pengunjung. Menurut Novthaly, beberapa grup musik yang tampil, beberapa di antaranya tampil pada Big Bang Jakarta pada tahun lalu. Tapi Didi Kempot dianggap perlu dipentaskan untuk menambah semarak acara, "Didi Kempot punya fans yang lumayan kuat," ujarnya.

Tak cuma soal penggemar, keinginan pihak penyelenggara Big Band Jakarta menganggap kehadiran Didi Kempot sebagai perwakilan musik berbahasa daerah. "Kami mau ada perwakilan dari musik Nusantara yang lagi tren jadi viral," tuturnya.

Suasana pengunjung memadati pusat perbelanjaan Macy's saat pesta belanja Black Friday di New York, AS, 22 November 2018. Para penjual produk akan berlomba-lomba memberi potongan harga atau diskon saat Black Friday. Big Bang bisa menjadi ajang wisata belanja seunik Black Friday. REUTERS/Stephanie Keith

Deretan musikus yang akan mengisi kemeriahan Big Band Jakarta, antara lain; Sheila On 7, Fourtwnty, Naif, Didi Kempot, Tony Q Rastafara, Superman Is Dead, Endank Soekamti, Tipe-X, Kunto Aji, Pamungkas, Efek Rumah Kaca, Steven & Coconuttreez, Fiersa Besari, Jason Ranti, Bunkface, Pee Wee Gaskins, Enau, Orind, The Ikan Bakars.